Presidenza Lupiae Servizi, partiti in pressing: Poli Bortone convoca la maggioranza a casa sua

LECCE – La corsa alla presidenza della Lupiae Servizi entra nel vivo, e lo fa sotto il sole torrido di metà giugno, tra incontri informali e manovre politiche tutt’altro che silenziose. Nel pomeriggio di oggi, la sindaca Adriana Poli Bortone ha convocato i partiti della maggioranza per una riunione riservata tenutasi direttamente nella sua abitazione, trasformata per l’occasione in quartier generale politico.

All’ordine del giorno un solo punto, ma di peso: individuare il successore di Alfredo Pagliaro alla guida della società partecipata. Nonostante le divergenze di visione e gli interessi incrociati delle varie componenti della coalizione, è emerso un dato unanime: l’esperienza di Pagliaro sarebbe giunta al capolinea.

A far valere le proprie ragioni in modo netto è stata Puglia Popolare, che ha ricordato alla sindaca l’esistenza di un accordo elettorale pre-voto in base al quale spettava al partito di Massimo Cassano la guida della Lupiae. Accordo che – sostengono – fu rispettato proprio con la conferma di Pagliaro. Ma oggi, con quest’ultimo confluito politicamente nell’Udc, il patto si considera decaduto. Il partito ora punta apertamente alla presidenza, facendo i nomi di Gigi Valente e Francesco Foresio.

Sul fronte Fratelli d’Italia, la partita si gioca in casa: sul tavolo ci sono due nomi vicini al partito, Eugenio Pisano e il fratello del consigliere Pasquino, entrambi già candidati ufficiali, con tanto di domanda depositata.

Anche Forza Italia non nasconde il proprio interesse per un cambio al vertice, mentre la Lega, pur non puntando alla presidenza, avrebbe chiesto una postazione nel consiglio di amministrazione.

A emergere, però, è anche un malessere più ampio che attraversa l’intera coalizione. Lo avrebbe riferito il capo di gabinetto Angelo Tondo, riportando alla sindaca un “malessere diffuso” attorno alla gestione attuale della partecipata. Tra le criticità sollevate durante l’incontro, le assunzioni interinali, che secondo Poli Bortone meritano un’attenta riflessione e monitoraggio.

Il bando per la selezione del nuovo presidente scadrà il 20 giugno. Dopo quella data, è prevista una nuova riunione politica, in cui – con ogni probabilità – si cercherà di chiudere il cerchio e assegnare ufficialmente la guida della partecipata. Fino ad allora, però, i partiti continueranno ad affinare le proprie strategie, consapevoli che la Lupiae rappresenta molto più di una semplice casella tecnica: è una partita simbolica e strategica in vista degli equilibri futuri della coalizione.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts