Lupi sulla spiaggia di Policoro: nessun pericolo per l’uomo

Dopo la diffusione virale del video che mostra tre lupi sulla spiaggia di Policoro il 16 febbraio, l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata, in accordo con il Comune di Policoro, ha ritenuto opportuno chiarire la situazione per evitare allarmismi.

Gli esemplari avvistati appartengono a una famiglia di lupi monitorata costantemente dal 2019 attraverso fototrappole e osservazioni dirette da parte dei collaboratori del CRAS dell’Oasi WWF di Bosco Pantano. Si tratta del nucleo di lupi più studiato dell’intera regione.

Contrariamente a quanto si possa pensare, in Italia non sono mai stati reintrodotti lupi artificialmente: la loro espansione negli ultimi decenni è avvenuta in modo naturale, grazie a misure di protezione e alla ricerca di nuove fonti di cibo. La presenza di questi animali lungo le zone costiere, come Policoro, è legata alla forte diffusione dei cinghiali, prede principali del lupo.

Il lupo e l’uomo: convivenza possibile

Fondamentale sottolineare che il lupo non è considerato pericoloso per l’uomo. Si tratta di una specie schiva ed elusiva, che evita il contatto diretto con le persone e si muove principalmente di notte. Anche il branco presente a Bosco Pantano trascorre la maggior parte del tempo nella riserva, spostandosi alla ricerca di cibo senza rappresentare una minaccia.

In caso di incontro con un lupo, è sufficiente adottare alcuni accorgimenti: mantenere la calma, parlare a voce alta e, se necessario, agitare le braccia per farlo allontanare. È importante non inseguirlo, non interferire con il suo comportamento e, soprattutto, non fornirgli cibo, poiché ciò potrebbe alterare il suo naturale istinto di diffidenza verso l’uomo.

Se un lupo dovesse mostrare un atteggiamento anomalo, come avvicinarsi senza timore, è consigliato segnalarlo alle autorità competenti, come il Comune di Policoro e l’Ufficio Parchi della Regione Basilicata.

La presenza del lupo è un segnale positivo per l’equilibrio dell’ecosistema e, con il giusto rispetto e consapevolezza, la convivenza tra uomo e natura può continuare in armonia.

