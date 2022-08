“Renzi e Calenda si vantano di essere i veri moderati, i migliori e i più competenti, ma alla fine sono sempre i lettori a scegliere. Mi auguro possano apprezzare programmi e proposte della nostra coalizione (con Cesa, Brugnaro e Toti, ndr). Da anni sosteniamo che l’Italia non può permettersi due velocità differenti, ma il problema è che chi va a governare predilige le infrastrutture del Nord perché la domanda è maggiore. Quindi, la sfida di noi moderati è non aver più un Sud staccato dall’Italia, ma che valorizzi le nostre bellezze. Conte? Ricordo quando si recò a Taranto promettendo la chiusura dell’ex Ilva. O quando disse che il reddito di cittadinanza avrebbe sconfitto la povertà. Beh, tutto questo non è accaduto”. Così Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia, in esclusiva per Il Punto, approfondimento politico di Antenna Sud.