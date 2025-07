Luoghi di lavoro insicuri, 25 imprenditori denunciati nel Leccese

Controlli straordinari nel Leccese per contrastare le violazioni in materia di lavoro e sicurezza hanno portato alla denuncia di 25 imprenditori e alla sospensione di sei attività imprenditoriali. È il bilancio delle ispezioni condotte dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Le operazioni hanno interessato numerosi comuni della provincia, tra cui Lecce, Gallipoli, Nardò, Copertino, Ugento, Otranto, Veglie, Carmiano e Salice Salentino, e hanno riguardato in particolare i settori agricolo, edile e della ristorazione.

Durante i controlli sono emerse gravi irregolarità: dieci lavoratori sono stati trovati privi di contratto e senza comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego. In quattro casi, le aziende sono state sospese per violazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, mentre in due casi è stata accertata la presenza di manodopera in nero.

Tra le inadempienze più diffuse: l’assenza di valutazione dei rischi, la mancata formazione dei dipendenti, l’assenza di sorveglianza sanitaria e il mancato adeguamento degli ambienti di lavoro agli standard minimi di conformità.

Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 195mila euro, suddivise tra 60mila euro di multe amministrative e 135mila euro di ammende penali, confermando l’impegno delle istituzioni nel contrasto alla precarietà e alla mancata tutela dei diritti dei lavoratori.

Le autorità sottolineano come queste operazioni rappresentino un’azione concreta per il rispetto della legalità e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, tutelando i lavoratori e promuovendo condizioni dignitose nei settori produttivi più esposti a rischio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author