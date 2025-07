L’Università degli Studi di Bari “A.Moro” condanna violazioni in Palestina: “Stop allo sterminio “

Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha espresso una ferma condanna per le “gravissime violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte del governo di Israele nei confronti del popolo palestinese, degli abitanti della Striscia di Gaza e della Cisgiordania”.

La mozione, approvata con decisione, si unisce alle numerose voci nazionali e internazionali che chiedono la cessazione immediata delle ostilità.

L’Ateneo barese ha voluto fare proprie “tutte le voci critiche che, nelle comunità israeliane e palestinesi, sostengono le ragioni del cessate il fuoco e della fine di ogni crimine commesso nei confronti della popolazione palestinese”. La condanna si estende a ogni forma di “sterminio”, con un appello congiunto al rispetto dei diritti umani fondamentali: all’esistenza, a una vita dignitosa, a un’adeguata alimentazione, alle cure sanitarie e all’istruzione.

La mozione del Senato di UniBa non solo esprime contrarietà a ogni forma di violenza, ma ribadisce con forza il principio costituzionale del rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, oltre al principio di rifiuto di ogni forma di colonialismo.

Per questo motivo, l’università si schiera al fianco di tutte quelle forze che chiedono con urgenza misure concrete. Tra queste, la cessazione immediata e duratura delle ostilità, la riapertura sicura e stabile dei corridoi umanitari, e il pieno ripristino e rispetto del diritto internazionale. Fondamentale è anche l’impegno dei governi coinvolti a intraprendere, con determinazione, la via diplomatica per una pace giusta e duratura.

Un’iniziativa concreta proposta dal Senato accademico è l’attivazione di un corridoio universitario, volto a consentire a studiosi e studiose palestinesi di accedere alle strutture dell’ateneo pugliese come visiting researchers.

In conclusione, il Senato accademico dell’Università di Bari auspica che “le strutture dipartimentali vogliano promuovere iniziative di approfondimento e dibattito al fine di sensibilizzare tutta la comunità universitaria e la società civile locale sulle efferate e ormai sistematiche violazioni del diritto internazionale commesse nella Striscia di Gaza e nei territori occupati”. L’obiettivo è favorire una maggiore consapevolezza e un confronto costruttivo su una crisi umanitaria di portata globale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author