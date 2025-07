L’Unione Calcio Bisceglie ingaggia Abou Conteh per la mediana

Rinforzo importante per il centrocampo dell’Unione Calcio Bisceglie, che ha ufficializzato l’arrivo di Abou Conteh, classe 2000, reduce dall’esperienza in Eccellenza con la Polimnia e in precedenza con il Borgorosso Molfetta.

Il centrocampista si distingue per la sua solidità fisica e per l’intensità con cui interpreta il ruolo, ma al tempo stesso ha mostrato buone doti in fase di costruzione, qualità emerse in maniera evidente durante l’ultima stagione con la formazione barese.

Il suo innesto rappresenta un tassello prezioso per il centrocampo a disposizione del tecnico Luca Rumma, che potrà contare su un elemento duttile, affidabile e già rodato nel campionato di Eccellenza.

