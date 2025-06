Lungomare di Libri a Bari, Gaza vista da Jebreal

BARI – Tra autobiografia e lucida analisi politica, un libro duro ma necessario che richiama la società civile e la politica alle sue responsabilità, alle sue colpe, alle sue verità di comodo e omissioni. Perché, se il silenzio è comunque una forma di complicità, è anche la leva attraverso cui tutti rischiamo di saltare oltre l’ordine democratico, verso nuove giungle dominate dalla legge del più forte.

A Lungomare di Libri, la kermesse dedicata all’editoria sulla muraglia di Bari, arriva la giornalista Rula Jebreal per presentare la sua ultima fatica letteraria, “Genocidio. Quello che rimane di noi nell’era neo-imperiale”.

“Scrivo questo libro – ha spiegato la reporter in una gremita Sala Murat – perché il genocidio di Gaza mi ha cambiata nel profondo. Ha rivelato il vuoto morale e politico di un mondo che riduce l’umanità a una gerarchia di morte. Scrivo affinché nessuno, in futuro, possa dire di non sapere o che non poteva sapere”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author