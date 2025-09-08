LuNeDì Puglia – Puntata integrale 8 settembre

Riparte ‘LuNeDì Puglia’ su Antenna Sud, il format interamente dedicato ai campionati di Serie D ed Eccellenza. Tra gli ospiti delle prima puntata:
Luigi Barbiero – Coord. Nazionale Serie D
Paolo De Lucci – calciatore Heraclea
Valeriano Loseto – Allenatore
Vito Prigigallo – Giornalista
Vittorio Orlando – Direttore Generale Virtus Francavilla
Ivan Ghilardi – Presidente Fasano
Giuseppe Laterza – Allenatore MartinaCrocifisso Cancelli – Calciatore Barletta
Genco Francavilla – Direttore Sportivo Canosa
