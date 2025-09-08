8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

LuNeDì Puglia – Puntata integrale 8 settembre

Fabrizio Caianiello 8 Settembre 2025
centered image

Riparte ‘LuNeDì Puglia’ su Antenna Sud, il format interamente dedicato ai campionati di Serie D ed Eccellenza. Tra gli ospiti delle prima puntata:

Luigi Barbiero – Coord. Nazionale Serie D
Paolo De Lucci – calciatore Heraclea
Valeriano Loseto – Allenatore
Vito Prigigallo – Giornalista

Vittorio Orlando – Direttore Generale Virtus Francavilla

Ivan Ghilardi – Presidente Fasano
Giuseppe Laterza – Allenatore MartinaCrocifisso Cancelli – Calciatore Barletta

Genco Francavilla – Direttore Sportivo Canosa

About Author

Fabrizio Caianiello

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Team Altamura-Cavese 2-1, le pagelle: super Grande, Curcio decisivo

8 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Fasano, Ghilardi: “Siamo al settimo cielo, cavalcheremo l’entusiasmo”

8 Settembre 2025 Leonardo Custodero

Cerignola-Siracusa 3-1, le pagelle: Cuppone semplicemente devastante

8 Settembre 2025 Antonio Specchio

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Promozione Puglia, Sava-Ostuni 1-0: gli highlights

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Serie D, Barbiero: “Play off più articolati per garantire promozione”

8 Settembre 2025 Roberto Chito

potrebbe interessarti anche

Capone: “Sono donna e femminista, basta stereotipi. Io sogno un mondo diverso”

8 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

LuNeDì Puglia – Puntata integrale 8 settembre

8 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Team Altamura-Cavese 2-1, le pagelle: super Grande, Curcio decisivo

8 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Fasano, Ghilardi: “Siamo al settimo cielo, cavalcheremo l’entusiasmo”

8 Settembre 2025 Leonardo Custodero