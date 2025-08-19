L’ultimo saluto a Pasquale Dinoi e la lettera struggente dei colleghi

MANDURIA: I familiari, gli amici, le istituzioni e i tanti colleghi della Gialplast, in divisa gialla, si sono ritrovati ieri per l’ultimo saluto a Pasquale Dinoi, netturbino di 53 anni travolto e ucciso da una moto mentre svolgeva il suo turno di lavoro all’alba di ferragosto.

Sono stati proprio i colleghi a portare sulle spalle la bara del compagno di lavoro, conosciuto da appena un mese, verso il sagrato della chiesa San Giovanni Bosco. Sempre loro hanno voluto ricordarlo con una lettera commovente: un addio e ma anche un appello alla comunità: «Noi siamo gli invisibili, abbiate un pizzico di attenzione in più quando lavoriamo e siamo vicini a voi. Noi vogliamo tornare a casa, come lo voleva Pasquale».



