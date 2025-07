Lulic verso il Casarano: accordo con il giocatore, oggi si tratta col Bari

Il Casarano è pronto a piazzare un colpo di spessore per la mediana: Karlo Lulic, centrocampista croato classe 1996, ha trovato l’accordo con il club rossazzurro. Oggi è in programma il confronto decisivo con il Bari per definire la formula del trasferimento.

Reduce dall’esperienza tra Sarajevo e Bari, il centrocampista croato vanta trascorsi importanti con Sampdoria, Frosinone e diverse esperienze nei massimi campionati croato e belga. Un profilo di qualità ed esperienza che potrebbe diventare un punto di riferimento nello scacchiere salentino.

