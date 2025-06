L’Ugento pensa a Filippo Raciti per la panchina

Potrebbe essere Filippo Raciti il nuovo allenatore dell’Ugento. In vista del prossimo campionato di Eccellenza pugliese, l’Ugento (retrocesso ai playout dopo una prima storica stagione disputata in Serie D) avrebbe individuato il tecnico fresco di vittoria del campionato di Eccellenza siciliana con l’Athletic Club Palermo come possibile erede di Mimmo Oliva (già annunciato quest’ultimo dal Taurisano). La pista che porterebbe il giovane allenatore siciliano sulla panchina salentina è concreta, con l’ex Ragusa e Paternó che potrebbe dunque sposare il progetto del presidente De Nuzzo, lavorando a stretto contatto con il dg giallorosso Roberto Cazzato ed il ds Massimiliano Vadacca.

