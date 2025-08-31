Luci sul mare: la Costa Fascinosa incanta Taranto nell’ultima sera d’agosto

TARANTO – L’aria tiepida di fine estate e un gigante del mare che trasforma il porto in uno spettacolo di luci e riflessi. È lo scenario da cartolina che Taranto ha vissuto nell’ultima sera d’agosto, quando la nave da crociera Costa Fascinosa ha fatto un piccolo regalo alla città, posticipando la propria partenza e fermandosi un po’ più del previsto lungo la banchina del porto.

Alle 21:30, la nave avrebbe dovuto essere già al largo. Invece, ha atteso pazientemente l’arrivo di 93 passeggeri in arrivo dalla Spagna, giunti con un volo charter. Un ritardo che ha trasformato l’ordinario in straordinario.

Con tutte le luci accese e lo scintillio che si rifletteva sull’acqua ferma del porto, la Costa Fascinosa ha regalato a tarantini e turisti uno spettacolo romantico e surreale, visibile da Porta Napoli fino alle banchine più interne. Una nave ferma, ma viva, che sembrava quasi voler salutare la città prima di prendere il largo.

Molti si sono fermati ad ammirare il panorama, qualcuno ha scattato foto, altri semplicemente si sono lasciati cullare dal silenzio interrotto solo dal mormorio del mare e dal ronzio sommesso dei motori pronti a riaccendersi.

Non è stata solo una partenza rimandata: è stata una serata sospesa nel tempo, un piccolo evento capace di colorare di fascino una notte d’estate tarantina.

Foto F. Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author