14 Agosto 2025

Lucera, Torneo delle Chiavi 2025: vince Porta Foggia.

Antonella Fazio 14 Agosto 2025
centered image

LUCERA – È stata una gara avvincente quella disputata dalle Cinque Porte Storiche della Città di Lucera durante il Torneo delle Chiavi, andato in scena nel suggestivo scenario dell’Anfiteatro Augusteo.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2025 è stata per il terzo anno consecutivo Porta Foggia. Al secondo posto sono giunti ex aequo Porta Albana e Porta San Severo, mentre al quarto posto si è piazzata Porta San Giacomo e al quinto Porta Troia.

Con nove pali aggiudicati Porta Foggia si avvicina sempre più al record detenuto da Porta San Severo (vincitrice di dieci edizioni), staccando le altre porte: sei sono infatti le edizioni vinte da Porta Troia, cinque da Porta Albana e quattro da Porta San Giacomo. Gli atleti prima di entrare nell’arena per sfidarsi nei giochi medioevali si sono radunati in piazza Duomo per ricevere la benedizione del Vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano. Ultimo appuntamento della Settimana Medioevale è stato il Corteo Storico partito dalla Fortezza Svevo-Angioina per giungere in piazza Duomo. A sfilare oltre cinquecento figuranti – tra dame, cavalieri, musici e sbandieratori – che hanno indossato costumi d’epoca per rievocare un periodo storico particolarmente intenso e ricco di avvenimenti rilevanti per la città, come avviene ormai dal lontano 1983.

Quest’anno il Corteo Storico ha visto la partecipazione straordinaria di Sergio Muniz nelle vesti di re Carlo II d’Angiò.

 

