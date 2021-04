Tragica scomparsa a Lucera, nel foggiano. Alessandro Leone di 15 anni e’ morto mentre giocava a calcetto con i suoi amici nel campetto del parco verde vivo. Anche se non poteva farlo per le note restrizioni da zona rossa si è comunque presentato all’appuntamento. Si e’ accasciato all’improvviso e non si è più ripreso.