Lucera, morto il brigadiere capo dei carabinieri posivo al covid

Condividi

"Ha lottato ma non ce l'ha fatta, questa notte è deceduto". A dare il triste annuncio è il sindaco di Lucera Antonio Tutolo che, attraverso i social, ha informato della dipartita di Claudio Santoro, brigadiere capo in servizio presso la compagnia dei carabinieri di Lucera, ma originario di San Severo. "Chi lo conosceva lo apprezzava per la sua gentilezza e disponibilità verso tutti" ha continuato il primo cittadino di Lucera.

L'uomo, appena 57enne, era positivo positivo al coronavirus ed è morto nella notte al Policlinico Riuniti di Foggia.