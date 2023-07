Lucera Calcio: presentata domanda ripescaggio in Eccellenza

Il 6 luglio scorso, il Lucera Calcio ha depositato a mezzo PEC, al Comitato Regionale Puglia, la documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di ripescaggio al prossimo campionato di Eccellenza Puglia per la stagione 2023/2024. “Ancora una volta abbiamo fatto tutto ciò che era possibile per regalare un meritato sogno al popolo biancoceleste. Un atto doveroso, ma non scontato, che dovevamo ai nostri tifosi, alla città e a tutti i tesserati”, commenta l’amministratore delegato Antonio Di Caterina.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp