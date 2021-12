Foggia – Un 71enne, le cui generalità non sono state rese note, è stato ferito in mattinata con colpi di arma da fuoco alle gambe mentre si trovata in strada in via Alessandro Volta a Lucera. L’uomo è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto stanno operando i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del ferimento.