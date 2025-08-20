Lotta ai rifiuti abbandonati: Bari intensifica i controlli con fototrappole e droni

Nei primi sei mesi del 2025, la Polizia Metropolitana di Bari ha registrato un’impennata nei controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti, un’azione che ha portato a risultati significativi grazie all’impiego di tecnologie avanzate come fototrappole e droni.

Un totale di 140 episodi di abbandono sono stati rilevati, con 123 segnalazioni inoltrate all’autorità giudiziaria e 105 di queste direttamente confermate dall’uso delle fototrappole.

L’attività, che si svolge attraverso il posizionamento e lo spostamento strategico delle foto trappole ogni 15 giorni per massimizzarne l’efficacia, mira a colpire un fenomeno che non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta un danno economico e di salute pubblica per l’intera collettività. Il costo annuale per la pulizia delle strade extraurbane ammonta infatti a 2,5 milioni di euro.

L’intensificazione dei controlli coincide con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge 116/2025, che inasprisce le pene per chi abbandona rifiuti e introduce sanzioni più severe anche per il lancio di piccoli oggetti come mozziconi di sigarette, fazzolettini, lattine e bottiglie dai veicoli.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato i dirigenti della Polizia Locale e Metropolitana per fare il punto sulle nuove disposizioni, definendole “strumenti ancora più efficaci per potenziare la battaglia contro chi deturpa le nostre strade e distrugge le nostre campagne”.

Leccese ha sottolineato che con il nuovo decreto, lanciare un rifiuto dal finestrino non comporta più una semplice sanzione amministrativa, ma è ora considerato un vero e proprio reato.

L’inasprimento delle sanzioni, che possono arrivare fino a 18.000 euro, riguarda non solo il Testo unico dell’ambiente, ma anche il Codice penale e il decreto legislativo 231, rafforzando la lotta contro gli atti di inciviltà.



