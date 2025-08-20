20 Agosto 2025

Lotta ai rifiuti abbandonati: Bari intensifica i controlli con fototrappole e droni

Giovanni Sebastio 20 Agosto 2025
Nei primi sei mesi del 2025, la Polizia Metropolitana di Bari ha registrato un’impennata nei controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti, un’azione che ha portato a risultati significativi grazie all’impiego di tecnologie avanzate come fototrappole e droni.

Un totale di 140 episodi di abbandono sono stati rilevati, con 123 segnalazioni inoltrate all’autorità giudiziaria e 105 di queste direttamente confermate dall’uso delle fototrappole.

L’attività, che si svolge attraverso il posizionamento e lo spostamento strategico delle foto trappole ogni 15 giorni per massimizzarne l’efficacia, mira a colpire un fenomeno che non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta un danno economico e di salute pubblica per l’intera collettività. Il costo annuale per la pulizia delle strade extraurbane ammonta infatti a 2,5 milioni di euro.

L’intensificazione dei controlli coincide con l’entrata in vigore del nuovo decreto legge 116/2025, che inasprisce le pene per chi abbandona rifiuti e introduce sanzioni più severe anche per il lancio di piccoli oggetti come mozziconi di sigarette, fazzolettini, lattine e bottiglie dai veicoli.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha incontrato i dirigenti della Polizia Locale e Metropolitana per fare il punto sulle nuove disposizioni, definendole “strumenti ancora più efficaci per potenziare la battaglia contro chi deturpa le nostre strade e distrugge le nostre campagne”.

Leccese ha sottolineato che con il nuovo decreto, lanciare un rifiuto dal finestrino non comporta più una semplice sanzione amministrativa, ma è ora considerato un vero e proprio reato.

L’inasprimento delle sanzioni, che possono arrivare fino a 18.000 euro, riguarda non solo il Testo unico dell’ambiente, ma anche il Codice penale e il decreto legislativo 231, rafforzando la lotta contro gli atti di inciviltà.

