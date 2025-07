Loro Piana nella bufera: sfruttamento e appalti sospetti

Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per un anno nei confronti della società Loro Piana, storica maison del lusso italiano e parte del gruppo Lvmh, con Antoine Arnault come presidente del CdA.

Il provvedimento, adottato dalla sezione misure di prevenzione su richiesta della Procura di Milano, è motivato da gravi violazioni riscontrate nella filiera produttiva, in particolare per il ricorso a subappalti che avrebbero comportato condizioni di sfruttamento lavorativo.

L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari e condotta dal Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano, ha ricostruito una catena di subappalti che ha portato la produzione di capi di abbigliamento, come giacche in cashmere, dalla casa madre fino a opifici gestiti da cittadini cinesi, dove sarebbero stati impiegati lavoratori irregolari e clandestini in condizioni disumane.

Secondo gli investigatori, Loro Piana non avrebbe vigilato in modo adeguato sulle capacità imprenditoriali e tecniche delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, contribuendo colposamente al meccanismo di sfruttamento. L’azienda Evergreen, incaricata della produzione, avrebbe a sua volta delegato le lavorazioni alla Sor-Man di Nova Milanese, che avrebbe esternalizzato ulteriormente verso piccoli laboratori cinesi irregolari.

Le indagini hanno portato alla scoperta di 21 lavoratori irregolari, di cui 10 occupati in nero e 7 clandestini sul territorio italiano, operanti in ambienti privi di standard minimi di sicurezza, in dormitori realizzati abusivamente e in condizioni igienico-sanitarie sotto il livello etico minimo. Gli operai erano sottoposti a orari massacranti e pagamenti non conformi.

La produzione occulta, accompagnata da fatturazioni false, avrebbe consentito un abbattimento dei costi a favore della committenza. Due titolari cinesi sono stati denunciati per caporalato, mentre i responsabili italiani delle aziende coinvolte sono stati segnalati per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A seguito delle ispezioni, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 59.000 euro, e le due imprese cinesi principali hanno ricevuto la sospensione delle attività. La fatturazione per operazioni inesistenti è stata inoltre segnalata all’autorità giudiziaria.

