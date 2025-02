Lopez e Strambelli: Barletta regola il San Cataldo e prosegue in Coppa Italia Dilettanti

Vittoria e biglietto per il prossimo turno in tasca per il Barletta, che prosegue la sua avventura in Coppa Italia Dilettanti. Le reti di Lopez e Strambelli spengono i sogni di gloria del San Cataldo.

Barletta che rompe il ghiaccio dopo una manciata di secondi. Il Lob di Lopez in area di rigore, però, finisce alto sulla traversa. La risposta del San Cataldo arriva a stretto giro con Buchicchio che al 4’ spara a salve dal limite senza inquadrare la porta. Biancorossi che tornano a bussare dalle parti di Cabriglia al 18’ con Bernaola: destro potente, ma poco preciso. Passano tre minuti e gli ospiti spezzano l’equilibrio: Lattanzio riceve e serve Lopez: destro a botta sicura sotto la traversa per lo 0-1. Lopez, ben imbeccato da Lavopa, avrebbe anche l’occasione per raddoppiare a ridosso della mezz’ora: conclusione masticata. Il Barletta colleziona occasioni. Al 40’ contropiede fulmineo, con Turitto a innescare Lattanzio: mancino completamente fuorimisura per il 21 che sciupa da buona posizione. Il raddoppio, in ogni caso, si materializza due minuti più tardi. Merito di Strambelli, abile – con un pizzico di fortuna – a pescare il coniglio dal cilindro da distanza siderale. Niente da fare per Cabriglia, sorpreso dal tiro-cross dell’ex Fidelis Andria. La prima frazione va in archivio dopo il destro impreciso di Lopez.

Nella ripresa, subito il neoentrato Leonetti a rendersi pericoloso: Staropoli gli sbarra la strada e subisce fallo. La gara vive una fase di stallo, ma al 63’ è Hysaj a lanciare dalle retrovie per Falco: scavetto improbabile, Staropoli controlla. Al 66’ si rivede il Barletta: destro velenoso di Giambuzzi, Cabriglia si oppone. Sulla respinta, posizione irregolare di Scaringella. San Cataldo che prova anche nel finale: bella la giocata di Buchicchio su De Gol, meno la conclusione. La gara non offre altri spunti: 0-2 il finale, Barletta che affronterà lo Sciacca nel doppio confronto dei quarti di Coppa Italia Dilettanti.

