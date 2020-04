Lopalco: “Per la messa no a divieti, sì a cautela”

Condividi

“Sulle aperture delle Chiese bisogna essere cauti, studiare bene la situazione". Lo afferma il responsabile del Coordinamento epidemiologico dell'emergenza in Puglia, Pierluigi Lopalco, sulla richiesta dei Vescovi di celebrare messe con il popolo.

Tra le proposte anche quella di far entrare le persone 10 per volta e farle sedere rispettando le distanze. “Non so se la Cei pensa a modificare il rito religioso pensando a misure per ridurre il rischio infettivo. Bisogna poi considerare - conclude Lopalco - che le chiese sono frequentate soprattutto da persone anziane, che sono quelle che dobbiamo più proteggere".