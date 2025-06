Lopalco (PD): “Fallito il rilancio del Giovanni XXIII a Bari”

Il consigliere dem: “Basta bugie, solo propaganda e populismo: autonomia mai realizzata”

“La sanità pugliese non può più essere ostaggio di improvvisazione e populismo”. Con queste parole, Pier Luigi Lopalco, consigliere regionale del Partito Democratico, torna a denunciare l’inconsistenza delle promesse fatte sul rilancio dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, a sei mesi dall’annuncio di un’autonomia che nei fatti non si è mai concretizzata.

“Avevo espresso forti perplessità fin dall’inizio su una soluzione che si è rivelata un castello di carte, priva di ogni fondamento e frutto di una totale assenza di strategia – afferma Lopalco -. Oggi è evidente che nulla si è mosso, se non il passo indietro del Policlinico di Bari, che ha smentito la praticabilità del progetto”.

Secondo il consigliere dem, “i toni trionfalistici con cui fu annunciata l’autonomia dell’ospedale pediatrico sono ormai solo un ricordo imbarazzante. Nessuna proposta concreta è stata avanzata, né sono stati compiuti reali progressi. Solo un continuo rimpallo di responsabilità tra forze politiche opposte, accomunate però dalla stessa logica populista”.

Lopalco lancia quindi un appello al governo regionale affinché esca dall’ambiguità e definisca in modo chiaro quale assetto giuridico e organizzativo intende attribuire al Giovanni XXIII: “O si va verso un IRCCS oppure si opta per un’azienda ospedaliero-universitaria. Non esistono altre soluzioni. È ora di uscire dalla retorica e dire ai pugliesi quale strada si vuole realmente percorrere”.

L’ex assessore alla Sanità denuncia anche il danno d’immagine e funzionale causato all’intera struttura: “Questa vicenda rappresenta un’offesa all’intelligenza dei cittadini e un potenziale danno grave per un presidio pediatrico che meriterebbe, al contrario, investimenti seri e una guida competente”.

“Continuerò a battermi perché si metta fine a questa farsa. I bambini pugliesi hanno diritto a un ospedale all’altezza, non a essere vittime di propaganda elettorale. La sanità ha bisogno di visione e competenza, non di dilettanti allo sbaraglio”, conclude Lopalco.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author