Lopalco, cauto ottimismo : in Puglia crescita contagio rallentata

“Al momento, facendo tutti gli scongiuri del caso, l'andamento dei casi di contagio è più lento di quello di una crescita esponenziale, ormai abbiamo dati consolidati. Quindi, senza essere troppo ottimisti, possiamo certamente dire che, per ora, la crescita è decisamente più rallentata anche rispetto alle nostre previsioni". Lo ha spiegato all’Ansa Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa a capo della task force scientifica della Regione Puglia per l'emergenza coronavirus.

Su cosa accadrà nei prossimi giorni, il professore non si sbilancia: "E' difficile fare previsioni, valgono per 24-48 ore, non di più". Sui fattori che stanno rallentando il numero di contagi in Puglia spiega: "E' il frutto di un'azione, un combinato di provvedimenti adottati: dal decreto del governo nazionale al lavoro che i dipartimenti di Igiene e prevenzione stanno facendo sui singoli territori andando a circoscrivere immediatamente ogni cluster, prima che possa innescarsi un focolaio".