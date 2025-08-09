Longo e Tirelli rispondo a Krstovic e Pierotti: Monopoli-Lecce finisce 2-2

Krstovic e Pierotti nel primo tempo, Longo e Tirelli nella ripresa. Monopoli e Lecce chiudono sul 2-2 il test che precede l’esordio negli impegni ufficiali. Al Veneziani, ultima amichevole di agosto per le due formazioni: Di Francesco opta per il 4-3-3 con Pierotti, Krstovic e Banda in attacco, mentre Colombo risponde con il 3-5-2 con Longo e Bruschi punte.

Dopo dodici minuti il Lecce passa in vantaggio grazie a Nikola Krstovic, rapido a girare in porta con la pianta del piede un traversone da sinistra di Banda. Nemmeno due minuti dopo Berisha sfiora il raddoppio con una conclusione dai 40 metri che per poco non sorprende Piana, colto fuori dai pali. Il portiere del Monopoli si supera al 17’, quando dice di no a Banda lanciato a rete da Pierret. Nulla può però al 25’, quando, su un altro cross da sinistra, Coulibaly sfiora di testa e Pierotti raddoppia con un diagonale.

Il Monopoli reagisce subito: un minuto dopo Imputato supera Gallo e serve Longo, che in scivolata non centra lo specchio. Nella ripresa i biancoverdi alzano il ritmo, sfruttando le corsie per mettere in difficoltà il Lecce. Al 7’ Longo accorcia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ribattendo in rete dopo la respinta di Falcone. Quattro minuti più tardi Piana vola a deviare un missile di Tete Morente. Al 15’ Valenti, a tu per tu, trova la respinta di piede di Falcone.

Albertazzi diventa protagonista alla mezz’ora: dopo aver causato il rigore su Camarda, respinge la conclusione dell’ex Milan alla sua sinistra. Al 36’ il Monopoli sfiora il pari con un colpo di testa di Viteritti da corner. Quattro minuti più tardi Tirelli firma il 2-2: l’ex Giana anticipa Gaspar in contropiede e supera Fruchtl. Al 90’ Albertazzi salva ancora i suoi con un grande riflesso su Camarda, blindando il risultato.

Parità finale che regala fiducia ed entusiasmo al Monopoli. Per il Lecce, un altro test utile per mettere benzina nelle gambe in vista dell’esordio in Coppa Italia con la Juve Stabia a Ferragosto.

MONOPOLI: Piana (20’st Albertazzi); Viteritti ©️ (42’st Spanò), Miceli (20’st Bizzotto), Ronco (1’st Piccinini); Imputato (1’st Scipioni), Falzerano (1’st Valenti), Battocchio (1’st Bordo), Greco (20’st Calvano), Rossi (20’ Di Santo); Longo (31’st Lattanzi), Bruschi (31’st Tirelli). A disposizione: Silvestri. Allenatore: A. Colombo.

LECCE: Falcone ©️ ; Kouassi (26’st Veiga), Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo (26’st Ndaba); Coulibaly (17’ Kaba), Pierret (17’st Ramadani), Berisha (17’st Helgason); Pierotti (17’st N’Dri), Krstovic (1’st Camarda), Banda (1’st Morente). A disposizione: Samooja, Penev, Rafia, Maleh, Gorter. Allenatore: E. Di Francesco

Marcatori: 12’pt Krstovic, 25’pt Pierotti, 7’st Longo, 36’st Tirelli

Ammoniti:

Recupero: 1’pt, 2’st

Note: rigore parato a Camarda al 32’st

Arbitro: Andrea Palmieri (sez. di Brindisi)

Assistenti: Angelo Tomasi (sez. di Lecce) e Andrea Recupero (sez. di Lecce)

