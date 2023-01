ROMA – Sempre meglio. La vicequestore del capoluogo pugliese Lolita Lobosco torna in tv per la seconda stagione e sbaraglia la concorrenza (e anche sé stessa) con il 33,5 per cento di share. Oltre 6 milioni di telespettatori per il primo episodio Mare nero della serie televisiva italiana targata Rai Fiction, liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi con protagonista Luisa Ranieri. Lolita, quindi, torna nella prima serata della domenica di rai uno superando sé stessa, con circa due punti in più di share rispetto alla prima puntata della prima stagione andata in onda a febbraio scorso ma con un milione di telespettatori in meno in numeri assoluti. E così la vicequestore tornata dal nord convince ancora il pubblico televisivo della serialità mainstream italiana con le sue storie ambientate nel capoluogo pugliese, anche se i montaggi del regista Luca Miniero mettano insieme le corse sul lungomare e gli aperitivi al ciringuito alle visite alla mamma in una masseria di Pezze di Greco, nel Brindisino, e agli esterni della questura a Monopoli.

Condividi su...

Linkedin email