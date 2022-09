BARLETTA – Un rigore di Loiodice regala al Barletta il primo successo nel girone H di Serie D. Nella cornice incredibile del nuovo stadio Puttilli, i biancorossi la spuntano con un rigore del numero 10 sotto la Curva Nord. Per il Molfetta, invece, seconda sconfitta consecutiva dopo quella all’esordio contro il Matera.

Farina deve fare a meno dell’infortunato Telera ma conferma lo schieramento classico con Loiodice, Lattanzio e Lavopa dietro Pignataro. Bartoli, senza Salvemini squalificato, lancia Tedesco in avanti con Coratella a svariare.

Inizio a ritmi alti per i padroni di casa, che dopo un minuto vanno vicini al gol con un destro a giro di Loiodice: pallone fuori. Al 9′ ci prova Lattanzio dopo un’invenzione dello stesso Loiodice, Crispino blocca. Biancorossi ancora in pressing, al 24′ stacco ancora di Lattanzio che per poco non sorprende il numero uno molfettese. Tre minuti più tardi ci prova Vicedomini a rimorchio da fuori area, mira imprecisa. Ospiti ancora sotto scacco, al 40′ Lavopa lascia partire un tiro-cross smanacciato da Crispino. Ad un minuto dall’intervallo, chance enorme per Lattanzio che sugli sviluppi di un calcio piazzato, in piena area piccola calcia debolmente. Manzo salva sulla linea.

Molfetta non pervenuto nel primo tempo, ripresa che parte con un’occasione colossale per la squadra di Bartoli. Tedesco mette al centro per il solissimo Colaci, che col piattone destro spara in curva. Al via le sostituzioni, entra Russo che al 59′ innesca Lattanzio, ma il numero 11 non dà il giro giusto con una torsione di testa. Un minuto dopo palla nello spazio di Loiodice ancora per Lattanzio, mancino sull’esterno della rete. Alla mezz’ora Loiodice scappa sulla sinistra, Stasi non lo tiene e lo stende in area. È calcio di rigore, battuto dopo due minuti di proteste. Dal dischetto si presenta Loiodice che non lascia scampo a Crispino e fa esplodere il Puttilli. La reazione del Molfetta è in un tiro di Colaci al 38′, Piersanti la tiene.

Finisce così, il Barletta batte 1-0 il Molfetta e si proietta alla trasferta di Cava con i primi tre punti in classifica. Ancora a secco la squadra di Bartoli, che domenica ospiterà la Puteolana.