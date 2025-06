Loiodice e Da Silva sempre più verso Fasano, ma il Barletta non molla

Continua a lavorare a testa bassa sul mercato il Fasano di Ivan Ghilardi, tra conferme e innesti di peso. Corvino, Battista, Lombardo, Tangorre, Losavio, Penza e Murgia rimarranno al Curlo, salvo straordinari capovolgimenti di fronte. Dal Città di Varese (club che il ds biancazzurro Antonio Montanaro conosce bene) arriveranno invece Stefano Molinari e Matteo Maccioni, quest’ultimo ex Barletta e Team Altamura. Prosegue il flirt con Luca Guadalupi e Nicola Pinto. Il primo, brindisino classe ’96, è reduce dal campionato vinto con addosso la maglia della Sambenedettese nel girone F, ma è una vecchia conoscenza del raggruppamento H, avendoci già militato con addosso le casacche di Gravina, Molfetta e soprattutto Nardò. Pinto è invece reduce da una stagione da protagonista tra le fila della Virtus Francavilla, club che potrebbe lasciare in estate dopo appena un anno, per sposare il progetto di un’altra società biancazzurra.

Prosegue il costante braccio di ferro con una delle big dichiarate del prossimo raggruppamento appulo-lucano e campano, ossia il Barletta. I biancorossi continuano a corteggiare Nicola Loiodice, sebbene quest’ultimo abbia già firmato un pre-contratto proprio con il Faso. Una situazione non troppo distante da quella che vede come protagonista anche Mateus Da Silva, centravanti ex Gravina e Fidelis Andria, corteggiato a lungo anche dal Barletta, ma apparentemente destinato a sbarcare alla corte di mister Luigi Agnelli. Un principio di accordo pare sia stato già raggiunto, ma la neopromossa del Puttilli, di arrendersi, pare non abbia affatto voglia. L’impressione è che al netto di accordi e strette di mano, fino a quando non ci saranno le firme sui rispettivi contratti, non si potrà escludere alcun tipo di scenario.

