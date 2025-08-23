23 Agosto 2025

foto: Vito Marzulli

Locorotondo: tutti a caccia di Giorgia Meloni

Ottavio Cristofaro 23 Agosto 2025
In Valle d’Itria tutti cercano Giorgia Meloni, ci sono i giornalisti e i fotografi ma della premier non c’è neppure l’ombra. Intanto in un breve video sui social c’è la Meloni ospite di una masseria a San Giovanni Rotondo.

Ottavio Cristofaro

