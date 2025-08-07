8 Agosto 2025

Locorotondo: tragico incidente, a perdere la vita è un 38enne di Martina Franca

Ottavio Cristofaro 7 Agosto 2025
Una serata di sangue sulla strada provinciale che collega Locorotondo ad Alberobello, dove un gravissimo incidente stradale ha spezzato la vita di un 38enne di Martina Franca. L’incidente si è verificato questa sera, giovedì 7 agosto, all’altezza di un incrocio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’impatto fatale è avvenuto tra la moto guidata dalla vittima e una Volkswagen. La moto avrebbe sfondato la fiancata dell’automobile. Per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare, è probabile che il 38enne possa essere deceduto sul colpo.

Il conducente dell’auto, un uomo di Locorotondo, è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, sebbene abbia riportato diversi traumi, non sembrano destare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e i carabinieri per i rilievi di rito, ma ogni tentativo di rianimare il giovane si è rivelato purtroppo vano. Le indagini sono in corso per accertare le precise dinamiche che hanno portato a questa ennesima tragedia della strada.

