Locorotondo. Ordinanza del sindaco ai cittadini: “Tinteggiate le facciate del centro storico”

L’ordinanza sindacale n. 93 ordina a tutti i proprietari e detentori di edifici e fabbricati nel centro storico e nella zona di rispetto al centro storico di Locorotondo, di provvedere, a proprie spese e cure, all’imbianchimento con latte di calce delle facciate esterne e alla manutenzione ordinaria degli infissi esterni, serramenti, persiane, ringhiere, grondaie e canali di scolo entro il 15 giugno di ogni anno.

«Il nostro Centro Storico – sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Rossella Piccoli – costituisce una grande risorsa per la nostra Città che attrae sempre più turisti, non solo nei periodi estivi ma anche durante i mesi invernali. L’ordinanza nasce dall’esigenza di preservare le peculiarità del nostro territorio curandone ogni aspetto. La cura per i dettagli e il decoro continueranno, con queste piccole e indispensabili pratiche, ad essere il nostro più bel biglietto da visita».

