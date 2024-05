Locorotondo, indagata promotrice finanziaria per truffa

LOCOROTONDO – Avrebbero convinto ignari risparmiatori – senza competenze specifiche – a investire – tramite il cosiddetto Sistema Ponzi – in prodotti finanziari promettendo facili guadagni. Per questo nove persone sono indagate con l’accusa di truffa, nei confronti di una promotrice finanziaria con base operativa nel Comune di Locorotondo, nel Barese e di altri soggetti operanti in concorso sul territorio nazionale ed estero.

Secondo gli elementi investigativi raccolti dai finanzieri di Monopoli, la promotrice avrebbe promosso l’offerta al pubblico di investimenti in prodotti finanziari, italiani ed esteri, per conto di soggetti non abilitati prospettando guadagni oscillanti tra il 2% ed il 7% mensile. Il capitale raccolto, che ammonta complessivamente a circa 200.000 euro, non è stato restituito ai malcapitati investitori.

