Locorotondo, bimbo di due anni scompare da casa

LOCOROTONDO – Un bambino di due anni, Domenico Gallo, è scomparso mentre stava giocando nel giardino della sua casa, in contrada Serralta, contrada nelle campagne di Locorotondo. La mamma è uscita a cercarlo e non l’ha più trovato. Immediate le ricerche anche con il nucleo cinofili, ma nonostante il tempestivo intervento di vigili del fuoco e carabinieri non si hanno notizie da diverse ore. Il piccolo sarebbe scomparso verso le 11 di questa mattina. Secondo quanto si legge sui social il piccolo indossa maglietta grigia e pantaloncini a quadretti blu, con scarpe blu Adidas. Nell’abitazione di famiglia è arrivato anche il sindaco Antonio Bufano che ha fatto diffondere la notizia sulla pagina social ufficiale del Comune della Valle d’Itria.

