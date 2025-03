Locorotondo: 4 appuntamenti sul destino del turismo

Il borgo di Locorotondo è in piena trasformazione e così sono stati organizzati 4 appuntamenti per interrogarsi sul destino del turismo in città.

Si discuterà dei dati turistici a Locorotorndo, della convivenza tra turisti, residenti e commercianti e delle possibili soluzioni. Si parlerà anche di incentivi per la creazione di imprese.

