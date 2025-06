Lo studente tarantino Gianluca Maggi trionfa al Certamen di Fisica

Il liceo scientifico Battaglini di Taranto è in festa, la preside Arzeni: “Anche nelle scuole del Sud emergono le eccellenze”

Prestigioso risultato per Gianluca Maggi, studente del liceo scientifico Battaglini di Taranto, che ha conquistato il primo posto al Certamen di Fisica svoltosi presso il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Maglie.

L’appuntamento annuale richiama i migliori studenti italiani dell’ultimo anno delle scuole superiori e gode della collaborazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Università del Salento, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e del Comune di Maglie.

Attraverso prove complesse, il giovane tarantino si è distinto dimostrando una notevole padronanza dei principi fisico-matematici e straordinarie capacità logiche e teoriche. Per il suo successo, Maggi ha ricevuto un premio di mille euro, finanziato dall’INFN.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Patrizia Arzeni, che ha sottolineato come questo riconoscimento rappresenti un messaggio forte in favore del sistema scolastico del Mezzogiorno. “Anche dal Sud emergono eccellenze capaci di competere ai massimi livelli. Troppo spesso si guarda con pregiudizio alle scuole meridionali, ma i nostri studenti dimostrano preparazione e desiderio di confrontarsi con le sfide più impegnative del sapere”, ha dichiarato la preside.

Sulla stessa linea il docente Vincenzo Valentini, referente del progetto e insegnante di Maggi: “Fin dal primo anno ha mostrato grande passione e dedizione per matematica e fisica, portando avanti il suo percorso con entusiasmo. È diventato un esempio positivo per tanti studenti: impegno e conoscenza possono aprire grandi prospettive”.

La recente affermazione di Maggi si aggiunge al successo di un altro alunno del Battaglini, Ciro Urselli, vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Matematica il mese scorso. Un doppio risultato che conferma la qualità dell’istituto tarantino nel panorama nazionale.

“Questi successi sono motivo di orgoglio non solo per la scuola, ma per l’intero territorio”, ha concluso Patrizia Arzeni evidenziando l’importanza di continuare a investire sulla formazione per offrire ai giovani del Sud Italia nuove opportunità di crescita e affermazione.

