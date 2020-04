Lo stralcio | Conte, se ami l’Italia mantieni le distanze

Condividi

(di Onofrio D’Alesio) - Inizia per tutti la fase di convivenza col virus. La curva potrà salire ma dovremo affrontare questo momento di allentamento dal lockdown con metodo e rigore. Fondamentale il comportamento responsabile per tutti noi. Rispettare le distanze di sicurezza anche con i parenti e le persone più anziane. In almeno un contagiato su 4 le cause sono attribuibili alle relazioni familiari. Vogliamo che il Paese riparta. Se ami l’italia mantieni le distanze.

Vigileremo affinché la curva si mantenga entro i limiti e per questo abbiamo predisposto un meccanismo per seguire l’evoluzione della pandemia e gli eventuali momenti critici. Ci aspetta una sfida molto complessa, ma è necessario gettare le basi per sostenere la ripresa del Paese. Serve una stagione intensa di riforme e per cambiare tutte quelle cose che da tempo non vanno. Continueremo a batterci anche in Europa. Il Piano parte dal 4 maggio. Conte ha sottolineato l’importanza dei dispositivi di protezione individuale. Il prezzo delle mascherine sarà calmierato. Avremo un prezzo giusto ed equo per remunerare le imprese produttrici. Forte impegno ad eliminare l’Iva sul prezzo che è stato fissato a 0.50 euro per le mascherine chirurgiche. Le imprese, sono allo studio interventi concreti a sostegno delle imprese. Il bonus bebè potrà essere rinnovato su richiesta. Più aiuti alle imprese. Sostegno poderoso con finanziamenti a fondo perduto, contributi per i costi di gestione e i canoni. Il settore del Turismo non sarà lasciato a se stesso. Dobbiamo lavorare in questa direzione. Stiamo preparando un decreto sblocca Paese. Misure decorrono dal 4 al 18 maggio. Conferma distanziamento spostamenti interni regione. Possibilità di spostamenti per far visita a congiunti: le visite potranno essere fatte nel rispetto delle distanze con le mascherine na permane il divieto di assembramento, dunque niente parti o riunioni. Confermato il divieto di trasferimento in regioni diverse. Lo spostamento interregionale sarà consentito solo per casi urgenti o di lavoro. Predisposto l’auto controllo a tutela : chiunque abbia una temperatura corporea da 37.5 e’ obbligato a rimanere a casa. I divieti di assembramento restano. I sindaci possono disporre con apposite ordinanze la chiusura delle aree dove non è possibile garantire le misure di protezione. Consentito l’accesso a parchi e giardini pubblici sempreche’ vengano rispettate le misure. Per lo sport in particolare per la semplice attività motoria la distanza è fissata ad un metro, quella sportiva a 2 metri. Consentite le sessioni di allenamento per gli atleti secondo norme distanziamento e a porte chiuse. Cerimonie funebri : consentita la partecipazione per un massimo di 15 persone con mascherine e celebrazioni possibilmente all’aperto. Attività produttive: riprende il settore delle manifatture, costruzioni e attività connesse o funzionali alle costruzioni. Le aziende di trasporto dovranno attenersi ai protocolli di sicurezza seguiranno per i lavoratori. Le regioni dovranno fornire l’andamento della curva epidemiologico e comunicare la adeguatezza del proprio sistema sanitario regionale in funzione di particolari situazioni critiche. Saranno infatti stabilite delle soglie sentinella per intervenire sulla base della curva del contagio. Il 18 maggio preannunciata la riapertura del commercio al dettaglio, musei, mostre e biblioteche. Saranno consentito gli allenamenti a squadre sportive. Il 1 giugno è la data indicata da Conte per riaprire bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti e centri massaggio. Road map definita e scandita nel tempo.