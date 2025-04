Lo stile made in Italy nella rubinetteria

Il mondo della rubinetteria e dei sanitari in genere ha una storia lunga e complessa, che affonda le sue radici nella storia antica, sin dall’epoca dei romani e dalle prime forme di raccolta e filtraggio dell’acqua. Una narrazione lunga e ricca di spunti, la cui fase moderna e contemporanea presenta una grande costante: l’importante apporto tecnico e creativo dato dal made in Italy, e dalle numerose aziende che lo rappresentano.

Sì, perché il made in Italy nel mondo della rubinetteria è oggi ben più che un concetto, ma un vero e proprio modus operandi che denota un profondo senso estetico unito al più tecnico e dettagliato processo di creazione. Ciò porta a veri e propri capolavori di ingegneria e design, capaci di influenzare sensibilmente l’andamento del settore e spingerlo in avanti, verso il futuro. Ciò diventa chiaro se si osserva lo sviluppo di design innovativi e avanguardistici di aziende come Porta & Bini o Frattini, che da decenni hanno ampliato la loro offerta commerciale con prodotti predisposti a ogni genere di lavabo, doccia e sanitari in generale, facendo sì che i loro dispositivi – sempre realizzati secondo le migliori possibilità ingegneristiche il tempo corrente offre – incontrassero sempre il gusto del pubblico e, soprattutto, le più recenti mode in termini di forme e linee estetiche. Oggi, i prodotti di questi grandi marchi sono motivo di vanto anche per le grandi aziende specializzate del settore, che possono distribuirli come rivenditori: ne è un esempio lo store online di RubinetteriaShop, specializzato proprio in prodotti di idraulica, sanitari e rubinetteria.

Le grandi aziende italiane nel mondo della rubinetteria

Andando a osservare nel dettaglio i grandi esponenti del made in Italy per il settore della rubinetteria, numerosi sono i nomi di spicco che balzano subito alla mente. Anzitutto, i già citati Fratelli Frattini e Porta & Bini, due gruppi che si caratterizzano per una storia lunga e tutta italiana. Una piccola curiosità che lega le due aziende è che entrambe nascono nel 1958, il ché le porta dunque ad avere oltre 65 anni di esperienza e know-how. Entrambe hanno avuto risalto in ambito nazionale (e non solo) per l’alta qualità dei loro processi produttivi in combinazione con materiali di prima qualità. Per entrambi ritroviamo collezioni dai design fortemente ispirati a linee e figure più futuristiche, dal forte sentore minimal e contemporaneo, e altre invece che richiamano uno stile più classico, molto più simile ai cult della rubinetteria degli anni ‘70-’80-’90.

Uno tra i brand più interessanti, poi, in ambito italiano è senz’altro Cristina Rubinetterie, particolarmente apprezzata per la sua qualità realizzativa e, soprattutto, per l’ampio catalogo di prodotti e soluzioni offerte per ogni genere di esigenza, con prodotti che si posizionano nelle più disparate fasce di prezzo, comprese anche quelle più premium.

In Italia spicca poi l’azienda Gattoni, anch’essa caratterizzata da oltre sessant’anni di esperienza e da una visione green dell’economia, che l’ha portata a ottimizzare in ogni dettaglio le diverse fasi produttive e l’impiego di tutti i materiali per la realizzazione dei loro rubinetti e miscelatori.

L’approccio moderno alla rubinetteria da parte del made in Italy

Volendo soffermarci anche alla rubinetteria moderna e ai suoi esponenti di spicco nel panorama contemporaneo del settore, meritevole di una menzione è senz’altro Damast, un’azienda ben più giovane rispetto alle concorrenti citate, vista la sua nascita all’inizio del nuovo millennio, esattamente nel 2000. Nonostante il minor numero di anni di attività, però, Damast ha conquistato il mercato con un approccio innovativo e futuristico, in cui tecnologia e qualità ingegneristica si fondono in prodotti dal design curato in ogni aspetto e con un interessante impiego dei colori. I prodotti Damast, infatti, risultano “freschi” nell’estetica e fortemente caratterizzati da una visione cosmopolita della rubinetteria, perfettamente intrecciata alla cura al dettaglio tipica di un approccio made in Italy.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author