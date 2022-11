Condividi su...

Il Dipartimento Interregionale fa il pieno di fiducia a conclusione delle votazioni per il rinnovo delle cariche del suo Consiglio, un importante momento programmatico che ha visto le società del campionato di Serie D chiamate a indicare tra i presidenti e rappresentati dei club i propri referenti fino alla conclusione dell’attuale quadriennio olimpico .

Confermati otto dei nove consiglieri uscenti, con una sola novità nell’area centro rispetto alle ultime elezioni. Di seguito la composizione del nuovo Consiglio: Area Nord Giacomo Diciannove, Sergio Gardellini e Pietro Bertapelle, Area Centro Maria Teresa Montaguti, Massimo Caldaroni e Giuseppe Pandolfini, Area SudGiuseppe Dello Iacono, Francesco Cupparo e Luigi Barbiero (nella foto).

Quest’ultimo è stato inoltre riconfermato dal Presidente LND Giancarlo Abete nel ruolo di Coordinatore del Dipartimento, struttura che ha raccolto l’eredità del Comitato Interregionale nel 2011 a seguito della modifica dello statuto LND avvenuta in occasione dell’assemblea della FIGC, allora guidata proprio da Abete.

“L’esito di queste elezioni è un grande attestato di stima al lavoro svolto fino ad oggi dal consiglio. Ringrazio di cuore tutte le società ci hanno gratificato con un ampio consenso e ciò sarà da ulteriore stimolo per migliorare ancora di più il campionato – ha commentato Barbiero -. Ringrazio il Presidente della LND Giancarlo Abete, che ci consente di operare in totale sintonia su percorso e obiettivi e soprattutto per la fiducia nei miei confronti. Da parte mia continuerò a mettere in campo il massimo impegno, passione e professionalità, con l’importante supporto di tutti Consiglieri, del segretario de Angelis e della struttura, per far si che la Serie D rimanga quell’importante punto di contatto tra mondo professionistico e quello dilettantistico”.