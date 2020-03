Lnd Puglia | Si punta a terminare la stagione utilizzando maggio e giugno

Condividi

Uffici chiusi fino al 23 marzo e attività completamente ferme fino al 3 aprile, ma la volontà è quella di finire i campionati. Anche la Lnd Puglia attende l’evolversi degli eventi ma si allinea al pensiero delle Leghe Professionistiche. Cercare di non cristallizzare nessuna classifica e finire la stagione regolare, anche a costo di giocare due volte la settimana. C’è tanta incertezza ma un velato ottimismo. Fare previsioni è impossibile ma dalle indicazioni dell’Uefa per le Coppe Europee e Euro 2020 potrebbero esserci a cascate le decisioni di tutte. La Lega Nazionale Dilettanti Puglia non vuol far perdere entusiasmo alle proprie società, che per 6 mesi hanno profuso impegno per raggiungere gli obettivi stagionali. Terminare sarà fondamentale anche per non perdere società, per far vedere che le federazioni ci sono e che sono vicine alle loro iscritte che tanto danno ad un movimento che si regge grazie all’operato di molti volontari. I prossimi saranno giorni cruciali per tutti, anche per chi non fa calcio a livello professionistico, ma riempie le domeniche di ogni piccolo centro della nostra amata Puglia.