Lnd Puglia | Futsal al via il 26 settembre

Si alza il sipario per il futsal pugliese. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione dello scorso 9 luglio 2020, ha deliberato le date di inizio dell’attività ufficiale della stagione sportiva 2020-2021. Date che potranno subire variazioni in considerazione della nuova organizzazione dell’attività ufficiale.

La prima categoria a scendere in campo sarà quella della serie C1 con data d’inizio il 26 settembre. Per la categoria cadetta (serie C2) e la serie C femminile, invece, il fischio d’inizio è previsto nel weekend di sabato 10 e domenica 11 ottobre. Resta da definire l’inizio della Coppa Italia e Coppa Puglia maschile e femminile.

Dal 19 ottobre toccherà ai campionati riservati alle categorie Under 21 maschile e, qualora ci fossero, compagini di Under 19 femminile. Il settore giovanile, con le categorie U17 e U15, inaugurerà la stagione sportiva il 18 ottobre.

Le date presunte di inizio attività sono suscettibili di variazione per esigenze organizzative del Comitato Regionale e della Delegazione Regionale di Calcio a 5.