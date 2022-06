LIZZANO – Non si hanno più sue notizie dallo scorso sabato. Francesco Carro, 42 anni, residente a Lizzano, nel tarantino, è scomparso improvvisamente. I familiari, supportati dai Carabinieri di Lizzano, hanno lanciato un appello anche sui social, fornendo un numero di telefono a cui segnalare ogni elemento utile a riportare Francesco a casa.

Francesco Carro, operaio presso l ex Ilva, ora Acciaierie d’Italia, percepiva da tempo il trattamento C. I. G. come spiegano i familiari, contattati dalla nostra redazione, e questa situazione aveva generato in lui un profondo malessere.

Per ogni eventuale segnalazione, il contatto è il seguente 328. 32. 30. 447