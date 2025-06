Lizzano, scritte contro la sindaca Palombella, Iaia: “Attacco vile”

Il deputato di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Ecomafie: “Questi gesti non fermeranno la legalità”

Il deputato Dario Iaia, componente di Fratelli d’Italia e segretario della Commissione Ecomafie, ha espresso la sua piena solidarietà a Lucia Palombella, sindaco di Lizzano (Taranto), dopo la comparsa di alcune scritte offensive sui muri del paese. L’episodio è stato definito da Iaia “un attacco vile e inaccettabile”.

“Si tratta di un gesto vergognoso compiuto da vigliacchi, che non riflette in alcun modo la realtà di una persona perbene come Lucia Palombella – ha affermato il parlamentare -. Il sindaco ha sempre dimostrato correttezza e dedizione”.

Iaia ha sottolineato come “l’impegno per la legalità e la trasparenza perseguito dalla sindaca Palombella possa risultare scomodo per qualcuno, ma non devono essere la paura o le minacce a determinare l’agenda politica e amministrativa di chi opera per il bene comune”.

“La comunità di Lizzano sostiene chi lavora con passione e serietà. A Lucia Palombella va il mio incoraggiamento a proseguire con coraggio il proprio mandato”, ha concluso Iaia aggiungendo che “la politica e le istituzioni devono difendere chi si batte per un futuro migliore basato su giustizia e trasparenza”.

