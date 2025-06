Lizzano, offese a sindaca Palombella: Maiorano “Attacco a comunità”

“Esprimo la mia più sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Lizzano, Lucia Palombella, a seguito delle gravi scritte offensive apparse sui muri del paese”. È quanto dichiarato dall’onorevole Giovanni Maiorano, parlamentare ionico di Fratelli d’Italia, in una nota stampa diffusa nelle ultime ore.

Maiorano ha condannato con fermezza l’episodio definendolo “un gesto indegno, vile e inaccettabile”, che rappresenta non solo un attacco personale a una figura istituzionale, ma “un’aggressione all’intera comunità e ai valori democratici su cui si fonda la nostra convivenza civile”.

“Chi sceglie di impegnarsi quotidianamente per il bene pubblico, come fa il sindaco Palombella, merita rispetto, dialogo e confronto costruttivo, non intimidazioni o offese anonime”, ha proseguito il deputato.

Maiorano ha inoltre espresso piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura, auspicando che “venga fatta piena luce sull’accaduto, assicurando i responsabili alla giustizia”.

“A Lucia Palombella va il mio sostegno personale e istituzionale, con l’augurio che possa proseguire con determinazione il suo importante lavoro al servizio della comunità di Lizzano”, ha concluso l’onorevole, che è componente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, nonché membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

