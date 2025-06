Lizzano, offese a sindaca Palombella: Lega Puglia “Basta intimidazioni”

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza a Lucia Palombella, sindaca di Lizzano, per le gravi scritte offensive”. Con queste parole, la Lega Puglia ha condannato l’attacco alla prima cittadina. “Simili gesti non solo offendono la persona, ma colpiscono l’intera comunità democratica e civile”, si legge nella nota diffusa congiuntamente da Roberto Marti, segretario regionale della Lega, Luigi Laterza, segretario provinciale di Taranto, e Francesco Battista, segretario cittadino del partito.

“Il dissenso politico non può e non deve mai trasformarsi in attacchi personali o intimidazioni codarde”, hanno aggiunto i tre esponenti sottolineando l’importanza di mantenere un confronto rispettoso, anche nei contesti di divergenza politica.

La Lega ha espresso “sostegno convinto” alla sindaca Lucia Palombella, auspicando che “gli autori vengano rapidamente individuati” e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Un messaggio chiaro, quello del partito, che ribadisce il valore della legalità e della civile convivenza, soprattutto nei confronti di chi, come Palombella, “si impegna quotidianamente al servizio della comunità”.

