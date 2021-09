Lizzanello | Sradicano cassaforte, furto da 200mila euro

Furto da 200mila euro a Merine, Frazione di Lizzanello. Una banda di professionisti è entrata in una villetta portando via di gioielli di famiglia, orologi antichi e pietre preziose, bottino custodito all’interno di una cassaforte sradicata dal muro e poi aperta. Chi ha agito sapeva probabilmente come e dove muoversi. L’amara scoperta è stata fatta dai proprietari di casa al loro rientro. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Lecce con i colleghi della scientifica. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza.