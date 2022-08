Sembra avere i contorni di un atto intimidatorio l’episodio che si è verificato nella notte a Lizzanello e che ora è al vaglio dei carabinieri.

Intorno alle 2:00, in via Gorizia, un uomo a bordo di un monopattino elettrico si è accostato ad un auto sparando colpi di pistola. La scena è stata immortalata da alcune telecamere presenti in zona le cui immagini sono sotto la lente d’ingrandimento dei militari per dare un volto e un nome a quella persona che ha agito, travisato da felpa scura, e che si è dileguato per le vie limitrofe subito dopo.