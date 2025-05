Liverpool, auto sulla folla: 27 feriti durante la festa per il titolo (video)

Due persone sono gravi, arrestato un uomo di 53 anni. Escluso per ora il movente terroristico

La festa per il trionfo del Liverpool in Premier League si è trasformata in un incubo. Un veicolo ha investito numerose persone nel centro della città, dove migliaia di tifosi si erano radunati per celebrare il titolo. Il bilancio è pesante: 27 feriti, di cui due in condizioni gravi, e almeno venti contusi. L’uomo alla guida del mezzo, un britannico bianco di 53 anni residente a Liverpool, è stato fermato e arrestato dalla polizia, che ha immediatamente aperto un’indagine.

Nessuna pista esclusa

Sebbene non si tratti di un atto di terrorismo, come confermato dalle forze dell’ordine, l’unità antiterrorismo è coinvolta nelle indagini per accertare ogni dettaglio. “Non ci sono altri sospetti in fuga e non si ritiene che l’episodio sia collegato a gruppi terroristici o a moventi ideologici”, ha dichiarato un portavoce della polizia di Merseyside. Tuttavia, non viene esclusa alcuna pista. Alcuni testimoni oculari parlano di un’azione deliberata, riferendo che il veicolo “suonava il clacson mentre si faceva strada tra la folla”, prima di arrestarsi e di essere assalito da un gruppo di persone che ha tentato di linciarlo.

Scene di terrore tra la folla

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:00 locali (le 19:00 in Italia), mentre migliaia di tifosi si accalcavano nel centro cittadino, aspettando l’arrivo della parata con i calciatori e lo staff tecnico del Liverpool. I video diffusi sui social e dai tabloid britannici mostrano scene descritte come “horror”, con persone a terra, urla e panico.

Premier Starmer: “Scene spaventose”

Il primo ministro Keir Starmer ha fatto sapere di essere costantemente aggiornato sull’evolversi della situazione, insieme alla ministra degli Interni Yvette Cooper. In una nota, ha definito l’accaduto “scioccante” e ha espresso vicinanza ai feriti e alle loro famiglie. “Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la rapidità della loro risposta. Ora è fondamentale dare alle autorità lo spazio per indagare”, ha detto Starmer.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno circoscritto la zona dell’incidente per raccogliere elementi utili. Le autorità locali invitano i cittadini a evitare l’area fino al termine dei rilievi. La comunità di Liverpool è sotto shock, mentre si attende di chiarire le cause e le motivazioni dietro il gesto.

IL VIDEO: ⚠️ ATTENZIONE ⚠️ , IMMAGINI MOLTO FORTI E NON ADATTE A UN PUBBLICO SENSIBILE

