🔴 Live: Milan-Bari 2-0, fine partita

Cronaca secondo tempo

49′ – Game over a San Siro! Passa il Milan grazie alle reti di Leao nel primo tempo e Pulisic nella ripresa.

47′ – Sempre Milan che fa girare palla nella metà campo avversaria. Bari che non riesce più a guadagnare spazi.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

43′ – Battute finali del match. Si aspetta l’esito del recupero.

38′ – Milan che fa girare palla in questa fase del match. Bari che comunque non si arrende e cerca gli spunti per provare a riaprirla.

33′ – Cambio nel Bari: esce Dorval, entra Tripaldelli.

33′ – Cambio nel Milan: esce Saelemaekers, entra Okafor.

31′ – Altro bello spunto del Milan. Palla per Fafana che ci prova: rimpallata in corner.

30′ – Gran bella giocata di Modric in area: il numero 14 ci prova ma la conclusone è facile preda di Cerofolini.

29′ – Saelemaekers! Conclusione da dimenticare per il numero 56: palla che termina alta.

27′ – Riprende il match.

26′ – Cooling-break anche in questa ripresa. Time out utile ai due tecnici per riordinare le idee dei propri giocatori in vista della fase finale del match.

25′ – Bari che prova a guadagnare un po’ di metri in questa fase. Milan che comunque non rinuncia alla propria manovra offensiva.

22′ – Cambio nel Bari: esce Pagano, entra Partipilo.

20′ – Triplo cambio nel Milan: escono Loftus-Cheek, Ricci e Pulisic, entrano Musah, Modric e Jashari.

19′ – Rao! Bari pericolosissimo ancora una volta! Sibilli serve il numero 17 che calcia al volo: conclusione non perfetta in piena area.

15′ – Grande occasione per il Bari! Ottimo pallone di Verreth per Dickmann che mette al centro: Moncini non ci arriva di un nulla, palla troppo lunga.

12′ – Saelemaekers! Conclusione dal limite del numero 56: palla deviata in corner.

10′ – Pagano! Ci prova il Bari! Conclusione del numero 8: non proprio precisa, palla che termina alta.

8′ – Caserta prova a scuotere i suoi dopo il doppio svantaggio. Milan che resta padrone del campo e fa circolare palla.

6′ – Doppio cambio nel Bari: escono Bellomo e Pereiro, entrano Verreth e Rao.

4′ – Milan che sulle ali dell’entusiasmo, in questa fase cerca di chiudere definitivamente il discorso. Bari che appare in difficoltà in questo inizio di ripresa.

2′ – Gol del Milan! Arriva il raddoppio dei rossoneri! Bari che si fa sorprendere. Scambio tra Pulisic e Gimenez con quest’ultimo che serve il numero 11 nella miglior posizione per depositare alle spalle di Cerofolini: è 2-0 per il Milan a San Siro.

0′ – Si riparte: comincia il secondo tempo a San Siro. Si riparte con gli stessi undici del primo tempo.

Cronaca primo tempo

49′ – Finisce qui il primo tempo! Milan in vantaggio sul Bari per 1-0.

46′ – Saelemaekers! Destro dalla distanza: palla deviata in corner.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

43′ – Fofana! Ci prova dalla distanza: conclusione imprecisa, nessun problema per Cerofolini.

41′ – Gol del Milan ma è fuorigioco! Estupianian serve Gimenez che ribadisce in rete: ma era tutto fermo per offside.

37′ – Bari pericoloso! Che miracolo di Maigran! Ci prova da fuori con una bellissima conclusione Sibilli: grandissimo intervento i Maignan che salva i suoi in corner con un super intervento.

36′ – Sempre Milan che ci prova anche se meno pericoloso rispetto a qualche minuto fa. Il canovaccio del match, però, non cambia: rossoneri che fanno la partita, Bari che si chiude e prova a distendersi in contropiede.

33′ – Bella discesa di Dorval che scappa via sulla sinistra ma viene recuperato da Saelemaekers.

29′ – Ancora Fofana! Altra conclusione del numero 19: palla troppo centrale, Cerofolini si oppone.

29′ – Fofana! Buona conclusione del numero 19: palla che termina a lato.

27′ – Si riprende adesso.

26′ – Cooling-break in corso: squadre pronte a rifocillarsi e allenatori che danno direttive.

25′ – Traversa del Milan! Rossoneri ancora vicini al raddoppio! Discesa della squadra di Allegri con Pulisic che in piena area ci prova: palla che si stampa sul legno.

24′ – Bari che prova a farsi vedere: Pagano per Moncini ma il passaggio è da dimenticare e l’azione sfuma.

23′ – Pulisic! Milan ancor pericoloso! Altro errore della difesa biancorossa: palla per Pulisic che in piena area ci prova: sfera di poco alta.

22′ – Milan pericoloso! Errore dei biancorossi. Ricci recupera palla e serve Loftus-Cheek che dal limite ci prova: Cerofolini ci mette una pezza e devia in corner.

21′ – Ammonito Estupinian: primo giallo del match.

20′ – Bari punito al primo vero errore. Milan che continua a fare la partita e biancorossi che tengono comunque molto bene il campo

17′ – Sostituzione Milan: esce Leao, entra Gimenez. Il portoghese, dunque, non riesce a recuperare: problema al polpaccio per lui che ha immediatamente chiesto la sostituzione.

16′ – Problemi per Leao! Il portoghese si ferma a metà campo e chiede il campo. Sanitari del Milan subito in campo per capire il problema.

15′ – Rete confermata! Milan in vantaggio grazie all’incornata di Leao.

14′ – Ma c’è il controllo del Var in corso: si sta valutando qualcosa nell’azione del gol.

13′ – Gol del Milan! Leao sblocca il match a San Siro! Bel cross di Tomori per Leao che tutto solo incorna alle spalle di Cerofolini. Risultato che si sblocca subito.

9′ – Break del Bari: buon pallone di Pereiro per Pagano che ci prova da fuori. Palla che non impensierisce Maignan.

7′ – Milan che fa la partita in questi primi minuti. Bari che si difende, concedendo diversi riti dalla bandierina ai rossoneri.

4′ – Fofana! Milan pericoloso. Azione che si sviluppa dopo il corner, con il numero 19 che prova un bel diagonale: Cerofolini chiude in corner.

3′ – Palla al centro di Loftus-Cheek: Dorval appoggia di petto per Cerofolini ma la sfera termina in corner.

2′ – Prima dell’inizio del match, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all’affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Pertanto, le due squadre sono in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

1′ – Subito Bari pericoloso! Buon pallone di Ballomo per Moncini che ci prova da fuori: palla di poco a lato, ma Maignan era sul pezzo.

0′ – Partiti! E’ cominciata Milan-Bari a San Siro.

Il tabellino

Milan-Bari 2-0

Marcatori: al 13′ pt Leao (M), al 2′ st Pulisic (M).

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers (dal 33′ st Okafor), Loftus-Cheek (dal 20′ st Modric), Ricci (dal 20′ st Musah), Fofana, Estupianan, Leao (dal 17′ pt Gimenez), Pulisic (dal 20′ st Jashari). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Sanchez, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Ivanov. Allenatore: Landucci (squalificato Allegri).

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolau, Dorval (dal 33′ st Tripaldelli), Braunoder, Pagano (dal 22′ st Partipilo), Bellomo (dal 6’st Verreth), Sibilli, Moncini, Pereiro (dal 6′ st Rao). A disposizione: Pissardo, De Lucci, Gytkjaer, Onofrietti, Kassama, Manzari, Pucino, Mane, Mavraj. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma Due e Federico Votta di Moliterno.

Quarto Ufficiale: Simone Sozza di Seregno.

Var e A-Var: Lorenzo Maggioni di Lecco e Livio Marinelli di Tivoli.

Note: Serata tranquilla su Milano. Terreno di gioco in ottime condizioni. Ammonito: Estupinian (M). Angoli: 10-1 per il Milan. Recupero: 4′ pt e 4′ st. Spettatori: 71.061 con 2.806 ospiti.

Le formazioni ufficiali

Due novità, in casa Bari rispetto alla vigilia. Caserta conferma il 4-3-3 con Pagano in mediana e Bellomo a completare il centrocampo, panchina per Verreth. In avanti, a completare il tridente non c’è Rao ma Moncini.

In casa Milan, Allegri, sostituito da Landucci in panchina perché squalificato, conferma il 3-5-2 con il tandem Leao-Pulisic. A sinistra, Estupianan vince il ballottaggio con Bartesaghi. Inizio in panchina, invece, per Modric.

Così in campo

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupianan, Leao, Pulisic. Allenatore: Landucci (squalificato Allegri).

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolau, Dorval, Braunoder, Pagano, Bellomo, Sibilli, Moncini, Pereiro. Allenatore: Caserta.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio San Siro di Milano e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, che seguiremo minutoper minuto.

