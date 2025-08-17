🔴 Live: Milan-Bari 1-0, primo tempo

Cronaca primo tempo

33′ – Bella discesa di Dorval che scappa via sulla sinistra ma viene recuperato da Saelemaekers.

29′ – Ancora Fofana! Altra conclusione del numero 19: palla troppo centrale, Cerofolini si oppone.

29′ – Fofana! Buona conclusione del numero 19: palla che termina a lato.

27′ – Si riprende adesso.

26′ – Cooling-break in corso: squadre pronte a rifocillarsi e allenatori che danno direttive.

25′ – Traversa del Milan! Rossoneri ancora vicini al raddoppio! Discesa della squadra di Allegri con Pulisic che in piena area ci prova: palla che si stampa sul legno.

24′ – Bari che prova a farsi vedere: Pagano per Moncini ma il passaggio è da dimenticare e l’azione sfuma.

23′ – Pulisic! Milan ancor pericoloso! Altro errore della difesa biancorossa: palla per Pulisic che in piena area ci prova: sfera di poco alta.

22′ – Milan pericoloso! Errore dei biancorossi. Ricci recupera palla e serve Loftus-Cheek che dal limite ci prova: Cerofolini ci mette una pezza e devia in corner.

21′ – Ammonito Estupinian: primo giallo del match.

20′ – Bari punito al primo vero errore. Milan che continua a fare la partita e biancorossi che tengono comunque molto bene il campo

17′ – Sostituzione Milan: esce Leao, entra Gimenez. Il portoghese, dunque, non riesce a recuperare: problema al polpaccio per lui che ha immediatamente chiesto la sostituzione.

16′ – Problemi per Leao! Il portoghese si ferma a metà campo e chiede il campo. Sanitari del Milan subito in campo per capire il problema.

15′ – Rete confermata! Milan in vantaggio grazie all’incornata di Leao.

14′ – Ma c’è il controllo del Var in corso: si sta valutando qualcosa nell’azione del gol.

13′ – Gol del Milan! Leao sblocca il match a San Siro! Bel cross di Tomori per Leao che tutto solo incorna alle spalle di Cerofolini. Risultato che si sblocca subito.

9′ – Break del Bari: buon pallone di Pereiro per Pagano che ci prova da fuori. Palla che non impensierisce Maignan.

7′ – Milan che fa la partita in questi primi minuti. Bari che si difende, concedendo diversi riti dalla bandierina ai rossoneri.

4′ – Fofana! Milan pericoloso. Azione che si sviluppa dopo il corner, con il numero 19 che prova un bel diagonale: Cerofolini chiude in corner.

3′ – Palla al centro di Loftus-Cheek: Dorval appoggia di petto per Cerofolini ma la sfera termina in corner.

2′ – Prima dell’inizio del match, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all’affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Pertanto, le due squadre sono in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

1′ – Subito Bari pericoloso! Buon pallone di Ballomo per Moncini che ci prova da fuori: palla di poco a lato, ma Maignan era sul pezzo.

0′ – Partiti! E’ cominciata Milan-Bari a San Siro.

Il tabellino live

Milan-Bari 1-0

Marcatori: al 13′ pt Leao (M).

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupianan, Leao, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Sanchez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah. Allenatore: Landucci (squalificato Allegri).

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolau, Dorval, Braunoder, Pagano, Bellomo, Sibilli, Moncini, Pereiro. A disposizione: Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Onofrietti, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj. Allenatore: Caserta.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Assistenti: Domenico Fontemurato di Roma Due e Federico Votta di Moliterno.

Quarto Ufficiale: Simone Sozza di Seregno.

Var e A-Var: Lorenzo Maggioni di Lecco e Livio Marinelli di Tivoli.

Note: Serata tranquilla su Milano. Terreno di gioco in ottime condizioni.

Le formazioni ufficiali

Due novità, in casa Bari rispetto alla vigilia. Caserta conferma il 4-3-3 con Pagano in mediana e Bellomo a completare il centrocampo, panchina per Verreth. In avanti, a completare il tridente non c’è Rao ma Moncini.

In casa Milan, Allegri, sostituito da Landucci in panchina perché squalificato, conferma il 3-5-2 con il tandem Leao-Pulisic. A sinistra, Estupianan vince il ballottaggio con Bartesaghi. Inizio in panchina, invece, per Modric.

Così in campo

Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupianan, Leao, Pulisic. Allenatore: Landucci (squalificato Allegri).

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari, Nikolau, Dorval, Braunoder, Pagano, Bellomo, Sibilli, Moncini, Pereiro. Allenatore: Caserta.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dallo stadio San Siro di Milano e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, che seguiremo minutoper minuto.

