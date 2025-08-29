🔴 Live: Lecce-Milan, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali
Esordio dal primo minuto per l’ex Camarda in casa Lecce: è la principale novità nel 4-3-3 di Di Francesco. Il tecnico abruzzese decide di schierare Veiga sulla fascia destra, mentre Kaba a completare il centrocampo.
In casa Milan, invece, non ci sono novità rispetto alla vigilia. Pulisic non al meglio, viene rimpiazzato da Saelemaekers in attacco con Gimenez.
Così in campo
Lecce (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Kaba, Pierotti, Camarda, Morente. Allenatore: Di Francesco.
Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan, Saelemaekers, Gimenez. Allenatore: Allegri.
Gentili lettori di antennasud.com, benvenuti allo stadio Via del Mare di Lecce per seguire la diretta testuale di Lecce-Milan, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A che seguiremo in tempo reale.
