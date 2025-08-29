🔴 Live: Lecce-Milan 0-0, secondo tempo

Cronaca secondo tempo
3′ – Kaba! Lecce pericoloso! Ottima sponda di Stulic che serve il numero 77 che non ci arriva al meglio: blocca Maignan.
0′ – Riprende il match al Via del Mare: è cominciato il secondo tempo di Lecce-Milan. Un cambio per i giallorossi: esce Camarda, entra Stulic.
Cronaca primo tempo
50′ – Finisce qui il primo tempo al Via del Mare: è 0-0 tra Lecce e Milan.
49′ – Pavlovic! Ancora Milan pericoloso! Buona conclusione del difensore in area: Falcone si oppone in corner.
48′ – Gimenez! Si divora la rete del vantaggio! Ottimo pallone per il numero 7 che tutto solo davanti a Falcone apre troppo il piattone: palla a lato.
47′ – Spunto del Milan: Saelemaekers ci prova ma la conclusione viene ribattuta. Ci prova Gimenez: palla fuori.
45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.
44′ – Buon momento delle Lecce in questa fase finale di primo tempo. Giallorossi che provano l’affondo ma non riescono a pungere.
42′ – Kaba! Si rivede il Lecce. Pierotti dal limite serve proprio il numero 77 che da buona posizione calcia malissimo: palla troppo alta.
40′ – Ultimi cinque minuti di partita, più eventuale recupero.
35′ – Ancora Falcone! Altra ottima parata! Cross per Loftus-Cheek che prova ad incornarla: l’estremo difensore giallorosso dice di no.
33′ – Miracolo di Falcone che salva il Lecce! Lancio lungo a pescare Loftus-Cheek che beffa Gallo e si trova a tu per tu con Falcone: incredibile intervento del portiere giallorosso che blocca in uscita.
31′ – Punizione Milan: la batte Modric a pescare Loftus-Cheek che prova la sponda ma la sfera si perde sul fondo.
26′ – Riprende il gioco.
25′ – Momento di cooling-break: assist per Di Francesco e Allegri per dare disposizioni ai propri giocatori.
21′ – Grandissima occasione del Lecce! Velocissimo contropiede della squadra di Di Francesco: buco difensivo del Milan e ottimo pallone sui piedi di Pierotti che viene chiuso da Musah.
19′ – Lecce che si chiude molto bene. Milan che non riesce a rendersi pericoloso.
16′ – Si rivede il Milan. Spunto di Saelemaekers che prova a sfondare in piena area: chiuso dalla difesa.
14′ – Buon momento del Lecce in questa fase. La squadra di Di Francesco prova a guadagnare metri e ad affacciarsi nell’area avversaria.
12′ – Buona trama del Lecce: dagli sviluppi del corner, ci prova Ramadani da fuori: palla ribattuta. Poi viene ravvisato un fuorigioco.
11′ – Primo corner in favore del Lecce: giallorossi che si fanno vedere.
8′ – Lecce che adesso prova qualche azione manovrata da dietro.
7′ – Canovaccio del match che non cambia. Milan che fa la partita e prova subito l’affondo. Lecce prova a chiudersi.
5′ – Rete annullata! Si resta 0-0 al Via del Mare. Marinelli ravvisa la spinta di Gabbia su Coulibaly al momento dell’incornata in rete.
4′ – Ma c’è l’intervento del Var: probabilmente Gabbia commette fallo su Coulibaly.
3′ – Gol del Milan! La sblocca Gabbia! Vantaggio rossonero che nasce proprio dal corner: è Gabbia che salta più in alto di tutti e incorna in rete.
2′ – Ancora Milan che ci prova: angolo per i rossoneri.
1′ – Milan che prova subito a farsi vedere: buon pallone per Gimenez che in piena area viene bloccato dalla difesa giallorossa che chiude.
0′ – Partiti! E’ cominciata Lecce-Milan allo stadio Via del Mare.
Il tabellino live
Lecce-Milan 0-0
Reti:
Lecce (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Kaba, Pierotti, Camarda, Morente. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, Berisha, N’Dri, Sepulveda, Helgason, Banda, Kouassi, Sottil, Maleh. Allenatore: Di Francesco.
Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan, Saelemaekers, Gimenez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Blentien, Bartesaghi. Allenatore: Allegri.
Arbitro: Marinelli. Assistenti: Dei Giudici e Mastrodonato. Quarto Ufficiale: Arena. Var: Ghersini. A-Var: Meraviglia.
Note: Serata tranquilla su Lecce. Terreno di gioco in ottime condizioni.
Le formazioni ufficiali
Esordio dal primo minuto per l’ex Camarda in casa Lecce: è la principale novità nel 4-3-3 di Di Francesco. Il tecnico abruzzese decide di schierare Veiga sulla fascia destra, mentre Kaba a completare il centrocampo.
In casa Milan, invece, non ci sono novità rispetto alla vigilia. Pulisic non al meglio, viene rimpiazzato da Saelemaekers in attacco con Gimenez.
Così in campo
Lecce (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Ramadani, Kaba, Pierotti, Camarda, Morente. Allenatore: Di Francesco.
Milan (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan, Saelemaekers, Gimenez. Allenatore: Allegri.
Gentili lettori di antennasud.com, benvenuti allo stadio Via del Mare di Lecce per seguire la diretta testuale di Lecce-Milan, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A che seguiremo in tempo reale.
